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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan'a gidiyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan’a gidiyor

Başkan Tayyip Erdoğan’ın 17-19 Temmuz’da gideceği Körfez ülkelerine öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çarşamba günü Suudi Arabistan'a gidiyor. Bakan Şimşek, mevkidaşı ve yatırımcılar ile görüşecek.

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