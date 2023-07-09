Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?
"Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dar gelirli vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak 850 lira ila 1250 lira arasında ödenen aile destek ödemeleri uzatıldı mı, bitti mi, devam edecek mi merak ediliyor. Peki, Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?
"Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile destek paketi kapsamında her ay dar gelirli vatandaşlara ödenen 2023 Temmuz aile yardımı ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen devlet desteği her ay düzenli olarak ödeniyor. Peki, Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY MI?
Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.
12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre sağlanan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair açıklama son dakika Başkan Erdoğan'dan geldi.
Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre program bu sene de devam edecek.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;
1-2 çocuklu hanelere- 350 TL
3 çocuklu hanelere- 450 TL
4 çocuklu hanelere- 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL
350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?
Aile Destek Paketi ödemeleri bu yıl da devam edecek. Ödeme tutarların artış olup olmayacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
Açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.
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