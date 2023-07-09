"Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile destek paketi kapsamında her ay dar gelirli vatandaşlara ödenen 2023 Temmuz aile yardımı ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen devlet desteği her ay düzenli olarak ödeniyor. Peki, Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?