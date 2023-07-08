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Merkez Bankası'ndan yeni sadeleştirme adımı! Yüzde 57'ye geriledi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2023
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Merkez Bankası’ndan yeni sadeleştirme adımı! Yüzde 57’ye geriledi

Sadeleştirme adımlarına devam eden Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle geldi. Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını yüzde 60'tan yüzde 57'ye düşürdü.

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