Memura emekliye çalışana sözler tutuldu! 794 milyarlık dev destek

Kamu işçilerine yüzde 45 zam ile memurlara yapılan artışın maliyeti 388.3 milyar lira, EYT kapsamında emekli olanlara ödenecek aylıklar, ek ödemeler ve bayram ikramiyeleri nedeniyle 213 milyar lira, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılmasıyla yaklaşık 21.7 milyar lira, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması nedeniyle yaklaşık 56.7 milyar lira, asgari ücret artışı nedeniyle işveren prim teşviki 24.9 milyar lira, devlet katkısı ödemeleri için 73 milyar lira, ödeme gücü olmayanlara sağlık primi ödemesi için 9.5 milyar lira, ek ödemeler için 7 milyar lira ödenek ihtiyacının karşılanma maliyeti 794.1 milyar lira hesaplandı.

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