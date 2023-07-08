Memura emekliye çalışana sözler tutuldu! 794 milyarlık dev destek
Son dakika haberi | Memur maaşlarına 8 bin 77 lira seyyanen zamla birlikte en düşük maaş 22 bin liranın üzerine çıkarıldı. Emekliye ve asgari ücretliye de enflasyon oranının üzerinde zam yapıldı. Bu yıl EYT’liler, emekliler, kamu görevlileri ve işçilere yönelik destekler 794.1 milyar liraya ulaştı...
Hükümet yılbaşından bu yana memurdan emekliye, işçiden EYT'liye kadar tüm kesimlere verdiği sözleri tuttu. Bu kesimlere toplam 794.1 milyar liralık destek sağlanacak.
Komisyonda torba kanunun etki analizi paylaşıldı. Teklifle, MTV düzenlemesinin bütçeye yaklaşık 30 milyar lira ilave gelir getireceği tahmin ediliyor. Kurumlar vergisi düzenlemesinin 2023 yılına etkisi de 80 milyar lira olarak hesaplandı.
Yaklaşık 3.7 milyon kamu görevlisine (işçiler hariç) aylık ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 lira seyyanen artışın 2023 bütçesine ilave maliyetinin 177 milyar lira olacağı hesaplandı.
Kamu işçilerine yüzde 45 zam ile memurlara yapılan artışın maliyeti 388.3 milyar lira, EYT kapsamında emekli olanlara ödenecek aylıklar, ek ödemeler ve bayram ikramiyeleri nedeniyle 213 milyar lira, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılmasıyla yaklaşık 21.7 milyar lira, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması nedeniyle yaklaşık 56.7 milyar lira, asgari ücret artışı nedeniyle işveren prim teşviki 24.9 milyar lira, devlet katkısı ödemeleri için 73 milyar lira, ödeme gücü olmayanlara sağlık primi ödemesi için 9.5 milyar lira, ek ödemeler için 7 milyar lira ödenek ihtiyacının karşılanma maliyeti 794.1 milyar lira hesaplandı.
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