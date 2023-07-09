Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Temmuz zammı ne kadar? Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ MAAŞLARI

2023 yılı itibariyle astsubay kıdemli başçavuş maaşları, astsubaylar arasında en merak ettiği konulardandır. Meslekte uzun yıllar boyunca ülkelerine hizmet vererek bu rütbeye yükselmiş olmaktadır. Bu yüzden meslekte geçirdikleri süre bakımından askeri personelin aldığı maaşlarda da değişiklik görülebilmektedir.

Örnekle açıklamak gerekirse, meslekte 21 yılını tamamlamış olan astsubay kıdemli başçavuşlar, 2023 yılı itibaren 20 bin 425 TL ile 26 bin TL arasında maaş almaktadır.

Terör örgütü ile mücadele edilen sık sık operasyona çıkılan bölgelerde çalışan askeri personel de 2.000 TL ile 3.200 TL arasında terör tazminatı almaktadır.