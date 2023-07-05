YENİ HEMŞİRE MAAŞI SON DAKİKA! Hemşire maaşı Temmuz 2023 ne kadar oldu? Güncel lisans hemşire, uzman doktor, başhemşire, sağlık personeli maaşları...
"Hemşire maaşı Temmuz 2023 ne kadar oldu?" motorlarında hız kazandı. Milyonlarca sağlık çalışanı yeni ve zamlı maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. Haziran enflasyonu bugün TÜİK tarafından açıklanacak. 6 aylık enflasyon farkı memur maaşları üzerinde etkili olacak. Peki "Yeni hemşire maaşları ne kadar oldu?" İşte, güncel maaşlar...
"Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni zamlı hemşire maaşları merak ediliyor. Temmuz zammı için gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranına çevrildi. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan ara zamma refah payı da eklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. Peki, 2023 hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte hemşire, uzman hemşire ve başhemşire Temmuz ara zamlı maaşları…
ZAMLI DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI TEMMUZ 2023
Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin meslekte birinci yılı içinde olan öğretmen ile uzman öğretmen olarak görev yapanlar aynı maaşı almıyor.
Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.
Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.
Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Hemşire uzman hemşire ve başhemşire maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni hemşire maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.
BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.
En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.
Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması halinde maaşlar şu şekilde olacak:
UZMAN DOKTOR TEMMUZ MAAŞ ZAMMI 2023!
1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 24 bin 743 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda ise maaşı 34 bin 640 liraya yükselecek.
LİSANS MEZUNU HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI 2023!
5/1 derecesinde üniversite mezunu olarak çalışan hemşire 15 bin 611 lira maaş alıyor. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda maaşı 21 bin 855 lira olacak.
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