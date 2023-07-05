Zamlı apartman görevlisi maaşı açıklandı mı, kaç para oldu? Apartman görevlisi Temmuz’da ne kadar alacak? 2023 en düşük kapıcı maaşları...

Apartman görevlisi maaşı Temmuz zammı 2023! Temmuz zammı ile birlikte netlik kazanan apartman görevlisi maaşları için heyecanlı bekliyiş başladı! Binlerce vatandaş, 2023 zamlı apartman görevlisi maaşları ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. Başkan Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı hariç kesinleşecek olan zam oranları bugün belli olacak. Peki, 2023 Temmuz zammı ile apartman görevlisi maaşı kaç TL oldu? İşte detaylar...