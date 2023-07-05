Zamlı apartman görevlisi maaşı açıklandı mı, kaç para oldu? Apartman görevlisi Temmuz'da ne kadar alacak? 2023 en düşük kapıcı maaşları...
"Apartman görevlisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak kapıcı maaşı yeni asgari ücretin açıklanmasıyla netleşti. Şimdi ise gözler Temmuz zammına çevrildi. Temmuz memur maaş zammı ile artış yaşayacak apartman görevlisi maaşlarının zam oranında heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, zamlı apartman görevlisi maaşları...
Apartman görevlisi maaşı Temmuz zammı 2023! Temmuz zammı ile birlikte netlik kazanan apartman görevlisi maaşları için heyecanlı bekliyiş başladı! Binlerce vatandaş, 2023 zamlı apartman görevlisi maaşları ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. Başkan Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı hariç kesinleşecek olan zam oranları bugün belli olacak. Peki, 2023 Temmuz zammı ile apartman görevlisi maaşı kaç TL oldu? İşte detaylar...
APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Kapıcı-apartman görevlisi maaşları henüz belli olmadı.
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI AÇIKLANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayı ara zammının 11 bin 402 olduğunu açıkladı. Asgari ücrete yüzde 34 oranında zam yapılmış oldu.
İŞTE 2023 NET APARTMAN GÖREVLİSİ KAPICI MAAŞI
Apartman görevlileri, net asgari ücret tutarında maaş almaktadır. Buna göre, 2023 yılının Temmuz-Aralık aylarında geçerli olacak en düşük kapıcı maaşları, 11 bin 402 TL'ye yükseldi.
KAPICI MAAŞI NE KADARDI?
2023'ün ilk yarısında asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak açıklanmasının ardından apartman görevlisi kapıcı maaşları da netlik kazanmıştı. Buna göre, 2023 yılında apartman görevlisi kapıcı maaşı 8 bin 506 TL olarak güncellenmişti.
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