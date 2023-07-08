Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli olacak 2023? Yurt dışı İMEİ açtırma hangi tarihte sona erecek?

KAYIT YAPARKEN ELEKTRONİK SİM'E DİKKAT

Yurtdışı telefonları kayıt ederken IMEI kaydını doğru yapmak önem arz ediyor. BTK, kayıt esnasında cihaz çift hatlı ise ikinci IMEI için de bilgi talep ediyor.

Çift hatlı olup ikinci hattı elektronik sim olan kullanıcıların ise elektronik sim IMEI'sini girmesi gerekiyor.