08 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli olacak 2023? Yurt dışı İMEİ açtırma hangi tarihte sona erecek?

Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli olacak 2023? Yurt dışı İMEİ açtırma hangi tarihte sona erecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2023
ABONE OL
Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli olacak 2023? Yurt dışı İMEİ açtırma hangi tarihte sona erecek?

"Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli olacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurt dışı telefon kayıt ücretinin ne kadar olduğu, bugün yayımlanan Resmi Gazete kararlarının ardından sorgulanmaya başladı. Yurt dışından ucuza telefon getirip, Türkiye'de IMEI kaydı yaptırmak isteyen birçok kişi, güncel yurt dışı telefon kayıt ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli olacak 2023? Yurt dışı İMEİ açtırma hangi tarihte sona erecek?

"Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli olacak 2023? Yurt dışı İMEİ açtırma hangi tarihte sona erecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt dışı telefon kayıt ücretlerinde artışa gidildi. 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilerle birlikte, Temmuz 2023 itibariyle bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan oranlar belli oldu. Peki, Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli olacak 2023? Yurt dışı İMEİ açtırma hangi tarihte sona erecek?

IMEI KAYIT ÜCRETİ TEMMUZ 2023 NE KADAR OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı tutar olarak belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.

YENİ İMEİ ÜCRETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

İMEİ Kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik tutar, 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

YURT DIŞI TELEFON PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışı telefon kaydı öncesinde E-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

HARÇ YATIRDIKTAN SONRA İŞLEMLERE DEVAM EDİLMESİ GEREKİYOR

E-devlet kapısından kayıt işleminin son aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. E-devlet kapısından kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir. Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir.

KAYIT YAPARKEN ELEKTRONİK SİM'E DİKKAT

Yurtdışı telefonları kayıt ederken IMEI kaydını doğru yapmak önem arz ediyor. BTK, kayıt esnasında cihaz çift hatlı ise ikinci IMEI için de bilgi talep ediyor.

Çift hatlı olup ikinci hattı elektronik sim olan kullanıcıların ise elektronik sim IMEI'sini girmesi gerekiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA