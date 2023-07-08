Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuruları başladı mı 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
"Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuruları başladı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Başvuru yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları araştırıyor. Peki, Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuruları başladı mı 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
"Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuruları başladı mı 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları sorguluyor. Peki, Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuruları başladı mı 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM
Seçim beyannamesi olarak duyurulan evllik kredisinin Yeni Kabine Toplantısı ile masaya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." ifadelerini kullanmıştı.
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi için şartlar ve yaş sınırı henüz belli olmadı.
EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.
Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak.
Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.
3 TEMMUZ KABİNE GÜNDEMİ KONULARI NELER?
Kabine Toplantısı gündeminde memur ve emekli maaş zamları, İsveç'in NATO üyeliği, torba kanun gibi önemli konular ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele noktasında alınacak ilave tedbirler, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar, evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik desteği, kira artışını yüzde 25'le sınırlayan düzenlemenin de görüşülmesi bekleniyor.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?
Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."
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