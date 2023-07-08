Dev projede sona doğru! Bakan Abdulkadir Uraloğlu KOP Tüneli'ni yerinde inceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden KOP Tüneli'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu tünelle birlikte bölgenin ticaret ve turizm potansiyelinin artacağına dikkat çekerken; mevcut yolun 6,5 kilometre kısalacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden KOP Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Kışın KOP geçidinde yaşanan karla mücadelenin bakım ve onarım maliyetlerini arttırdığını belirten Bakan Uraloğlu, "Kop tüneli tamamlandığında, vatandaşlarımız zorlu kış şartlarına maruz kalmayacak. Hem konforlu hem de güvenli yolculuk yapacak" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ve Bayburt illeri programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KOP Tüneli'nin çalışmalarını yerinde inceledi. 6,5 kilometre uzunluğunda çift tüp inşa edilen KOP Tüneli'nin 4.7 kilometre bağlantı yolu bulunuyor. Mevcut yolu 6,5 km daha kısaltacak olan tünel hem güvenli trafik akışı hem de çetin kış şartlarında vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.
Bakan Uraloğlu, "Bu proje Kuzey-Güney koridorunda bulunan Trabzon-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır aksının önemli bir parçası olup, Erzurum'u Bayburt'a bağlamaktadır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Doğu Karadeniz limanlarının Trabzon, Rize ve Artvin illerinin Güneydoğu ile olan ticaret ve turizm bağlantısı sağlanmış olacak. KOP geçidi zorlu çetin şartla nedeniyle vatandaşlara büyük zorluklar yaşatıyordu. Ayrıca karla mücadele ve bakım maliyetleri çoktu. Kop tüneli ile vatandaşlarımız ağır kış şartlarına maruz kalmayacak. Hem konforlu hem de güvenli seyahat edecek" diye konuştu.
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