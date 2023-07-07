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Son dakika: Emeklilere yüzde 25 zam

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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Son dakika: Emeklilere yüzde 25 zam

Son dakika... Hükümetin emeklilere yapacağı zam oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Buna göre memur, işçi ve Bağ-kur emeklileri yüzde 25 zam alacak. İşte detaylar...

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen son Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade etmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin 5 ay önce yaşadığı deprem gerçeğine rağmen ne söz vermişsek hepsini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşı bekleyenler meselesini çözüme kavuşturduk. Böylece 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşılamış olduk. Yine geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmek suretiyle bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyduk. Malumunuz dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, gelirini ve huzurunu artırma mücadelemizi hız kesmeden devam ettireceğiz."

EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAM

Komisyona sunulmak üzere hazırlanın önergenin ayrıntıları belli oldu.

Emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak.

Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK

Diğer yandan komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.

Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.

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