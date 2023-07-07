Son dakika: Emeklilere yüzde 25 zam
Son dakika... Hükümetin emeklilere yapacağı zam oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Buna göre memur, işçi ve Bağ-kur emeklileri yüzde 25 zam alacak. İşte detaylar...
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen son Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ülkemizin 5 ay önce yaşadığı deprem gerçeğine rağmen ne söz vermişsek hepsini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşı bekleyenler meselesini çözüme kavuşturduk. Böylece 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşılamış olduk. Yine geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmek suretiyle bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyduk. Malumunuz dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, gelirini ve huzurunu artırma mücadelemizi hız kesmeden devam ettireceğiz."
EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAM
Komisyona sunulmak üzere hazırlanın önergenin ayrıntıları belli oldu.
Emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak.
Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. torba yasa ile 100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşerona kadro ışığı yandı! TYP, belediye şirket, 3600 ek gösterge...
- VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL 2023? Başvuru tarihi, şartları...
- Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, 18. sezon tarihi belli oldu mu? Haber geldi, eski oyuncular....
- Ödem, kolesterol, mikrop ne varsa yok ediyor! İbrahim Saraçoğlu tarifini paylaştı! 3 bardak suya...
- Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 1 ayda 56 kiloya düştü! 2 çocuk annesi Pelin Akil'e 6 kilo verdiren diyet listesi! Tek formülü...
- POMEM 2023 sınavları ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? POMEM parkur ve mülakat sınav tarihi belli oldu mu?
- DGS sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? DGS sınav giriş belgesi renkli mi, renksiz mi olmalı? DGS sınav yerleri sorgulama ekranı
- LGS tercihleri ne zaman bitiyor 2023? Lise tercihleri nereden, nasıl yapılır 2023?
- Gelinim Mutfakta 7 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim kazandı?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT üniversite sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?
- Aile Destek Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar oldu, zam geldi mi, kaç TL? İllerin listesi...