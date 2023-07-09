Havada Türkiye farkı! Türkiye havada Avrupa’yı solladı





ALTI AYDA HAVA YOLCUSU SAYISI 94 MİLYONU GEÇTİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı istatistiklere göre ise Türkiye genelinde altı aylık (ocak-haziran) dönemde; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 412 bin 724, dış hatlarda 352 bin 823 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 987 bin 375 uçak trafiğine ulaşıldı.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 42 milyon 532 bin 180, dış hat yolcu trafiğinin 51 milyon 823 bin 728 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 94 milyon 467 bin 625 yolcuya hizmet verildi.