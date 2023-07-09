Havada Türkiye farkı! Türkiye havada Avrupa'yı solladı
Türkiye, hem yeni havalimanları hem de THY’nin performansıyla Avrupa’yı solladı. EUROCONTROL Avrupa Havacılık Raporu’na göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 738 kalkış ve 1525 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.
Türkiye'nin yolcu ve çevre dostu havalimanlarını dünyanın zirvesine taşıyan başarılar, küresel havacılık otoritesinin raporlarına da yansıdı. Eurocontrol verilerine göre haziran ayında rekorlara doymayan İstanbul Havalimanı günlük ortalama 738,6 kalkışla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 456,6 kalkışla 8. sırada yer aldı.
AK Parti Hükümetlerinin son 21 yılda havacılık alanında yaptığı yatırımlar Türkiye'yi Avrupa'da havacılığın zirvesine yerleştirdi.
İSTANBUL HAVALİMANI LİDERLİĞE YERLEŞTİ
Eurocontrol Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda yer alan hava trafik istatistiklerine göre, yapıldığı dönemde sözde muhalefetin çeşitli eleştirilerine konu olan İstanbul Havalimanı günlük ortalama 738 kalkış ve günlük ortalama bin 525 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 456 kalkışla 8. sırada yer alırken, günlük bin 8 uçuş ile de Avrupa'nın 7. sırasında yer aldı. Her iki havalimanı da böylece pandemi öncesi dönemde yani 2019 yılında yakaladıkları performansların üzerine çıkarak rekorlar kırdı.
Havalimanı sıralamasında lider konumda olan İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla Amsterdam Havalimanı, Paris Charles de Gaulle Havalimanı, Frankfurt Havalimanı, London Heathrow Havalimanı ve Madrid Barajas Havalimanları takip etti.
11 Haziran 2023 Pazar günü, İstanbul Havalimanı'nda bin 684 varış/iniş ile yeni bir havalimanı ağı rekoru kırıldı. İstanbul Havalimanı bu uçak trafiği ile en yoğun Avrupa havalimanı rekorunu 60 uçuşla geride bıraktı.
Ayrıca 26 Haziran 2023 ACI Bağlantı Raporu'na göre, doğrudan bağlantı sağlayan Avrupa havalimanları arasında ilk sırayı İstanbul Havalimanı aldı.
TÜRKİYE GENELDE İSE 6. SIRAYA YERLEŞTİ
Türkiye ise tüm havalimanları kapsama alındığında günlük ortalama 3 bin 892 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı. Birinci sırada 6 bin 122 uçuş ile İngiltere yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla 5 bin 437 uçuş ile İspanya, 5 bin 245 uçuş ile Almanya, 4 bin 793 uçuş ile Fransa ve 4 bin 345 uçuş ile İtalya takip etti.
Türkiye'nin havadaki gururu Türk Hava Yolları (THY) ise Avrupa'da en fazla uçuş yapan 3. Havayolu şirketi oldu. Birinci sırada Ryanair Group, ikinci sırada easyJet Group yer alırken, THY'nin ardından ise Lufthansa Airlines ile Air France Group geldi.
ALTI AYDA HAVA YOLCUSU SAYISI 94 MİLYONU GEÇTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı istatistiklere göre ise Türkiye genelinde altı aylık (ocak-haziran) dönemde; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 412 bin 724, dış hatlarda 352 bin 823 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 987 bin 375 uçak trafiğine ulaşıldı.
Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 42 milyon 532 bin 180, dış hat yolcu trafiğinin 51 milyon 823 bin 728 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 94 milyon 467 bin 625 yolcuya hizmet verildi.
HAVALİMANI SAYISI 61'E ÇIKACAK
Yapılacak yeni yatırımlarla Türkiye Yüzyılı'nın yeni döneminde 58 olan havalimanı sayısı 61'e çıkarılacak, yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı yıl sonunda tamamlanarak hizmete açılacak. Yapımı devam eden Bayburt Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı da bu yıl içerisinde hizmete açılacak.
Yeni yapılacak havalimanı yatırımlarına ek olarak 2028 yılına kadar Antalya Havalimanı genişletilmesi, Esenboğa Havalimanı genişletilmesi ve Trabzon Havalimanı genişletilmesi projeleri yürütülecek. 2035 yılına kadar İstanbul Havalimanı genişletilmesi projesi ise yolcu ihtiyaçlarına göre hayata geçirilecek. Yeni havalimanı ve mevcut havalimanlarının genişletilmesi projelerine toplamda 3,2 milyar dolarlık yatırım yapılacak.
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