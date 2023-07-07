TELEFON İMEİ KAYIT ÜCRETLERİ: Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2023 İMEİ kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek?

"Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2023 İMEİ kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilerle birlikte, Temmuz 2023 itibariyle bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan oranlar belli oldu. Yurtdışından Temmuz 2023 itibariyle telefon getirecek olan vatandaşların yakında takip ettiği IMEI harcı merak ediliyor. Peki, Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2023 İMEİ kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek?