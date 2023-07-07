TELEFON İMEİ KAYIT ÜCRETLERİ: Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2023 İMEİ kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek?
"Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. IMEI kayıt ücreti, 2023 Temmuz ayında Resmi Gazete kararı ile değişkenlik gösterdi. Türkiye'ye yurtdışından getirilen telefonların kayıt altına alınması için belirlenen miktarda harç ücreti ödemesi gerekiyor. Peki, Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2023 İMEİ kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek?
"Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2023 İMEİ kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilerle birlikte, Temmuz 2023 itibariyle bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan oranlar belli oldu. Yurtdışından Temmuz 2023 itibariyle telefon getirecek olan vatandaşların yakında takip ettiği IMEI harcı merak ediliyor. Peki, Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2023 İMEİ kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek?
IMEI KAYIT ÜCRETİ TEMMUZ 2023 NE KADAR OLACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı tutar olarak belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.
YENİ İMEİ ÜCRETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
İMEİ Kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik tutar, 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
YURT DIŞI TELEFON PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?
Yurt dışı telefon kaydı öncesinde E-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.
E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.
T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.
HARÇ YATIRDIKTAN SONRA İŞLEMLERE DEVAM EDİLMESİ GEREKİYOR
E-devlet kapısından kayıt işleminin son aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. E-devlet kapısından kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir. Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir.
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- TELEFON İMEİ KAYIT ÜCRETLERİ: Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2023 İMEİ kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek?
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