Noterlerde gayrimenkul satışları başladı! Uzmanlar uyardı: Sahte dekontla dolandırılmayın
Gayrimenkul satışlarında yeni dönem başladı. 4 Temmuz'dan itibaren gayrimenkul satış sözleşmeleri noterlerden yapılabiliyor. Uzmanlar, noterde gayrimenkul alıp-satacakları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İşte dikkat etmeniz gerekenler.
Tapularda yoğunluğun azaltılması için noterde gayrimenkul satışı pazartesi günü başladı. Uzmanlar, noterde gayrimenkul alıp-satacakları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Alıcı ile satıcılar nereye, nasıl başvuracak? Sözleşme nasıl imzalanacak? Noter ücreti ne kadar olacak? Vatandaşlar nelere dikkat etmeli? İşte merak edilenler…
VATANDAŞ NE YAPACAK?
Vatandaşların e-devlet sistemi üzerinden Türkiye Noterler Birliği'ne giriş yapmaları ve işlem yapmak istediği taşınmazı seçmeleri gerek. Başvuru esnasında, Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi'ne tarafların bilgileri, taşınmazın emlak rayiç değeri ile taraflar arasında belirlenen satış bedeli gibi bilgiler işlenecek ve belgeler yüklenecek. Bu evrakların asılları tapuda olduğu gibi satışa gidildiğinde notere teslim edilecek.
SÖZLEŞME NE ZAMAN HAZIRLANACAK?
Noter evrak incelemesi yaptıktan sonra Tapu Dairesi, SMS ile noter başvuru belgesi düzenleyecek. Belge TAKPAS üzerinden iletilecek. Satışı yapılacak mülkün bilgi ve belgeleri sorgulanacak. Evrak eksikliği varsa, satıcıdan ve tapudan bilgi talep edilecek. Noter evraklar tamamlandığında, satışına engel hukuki bir durum yoksa sözleşme hazırlayacak. Noter sözleşmenin imzalanması için taraflara randevu tarih ve saatini mesaj ile bildirecek.
RANDEVUYA GİDİLMEZSE NE OLACAK?
Alıcı ve satıcı randevu tarih ve saatinde gelmezse 10 gün içinde notere müracaat etmeleri halinde işlem yapılacak, gidilmezse başvuru iptal edilecek.
HARÇ NE KADAR?
Tapu senedi noter tarafından teslim edilecek. Tapu harç tutarı ise satış bedelinin yüzde 4'ü olarak hesaplanacak. Noter ücreti ise mülk değerine göre 500-4.000 TL arasında değişecek.
HAFTA SONU SATIŞ YAPILABİLİR Mİ?
Vatandaşlar artık işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilecek. Hatta nöbetçi noterler sayesinde hafta sonu bile işlem yapılabilecek.
EFT'YE DİKKAT
Gayrımenkul Danışmanı ve İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç Demir, Dolandırıcılık vakaları yaşanabileceği uyarısında da bulunan Demir, "Satış yaparken de alıcı ve satıcı çok dikkat etmeli, paranın bankaya yatırıldığını kontrol etmeden satış belgesi imzalanmamalı. Noterden araç satışları yapıldığında EFT'ye ilişkin sahte dekontlarla birçok vatandaşın dolandırıldığını görmekte veya duymaktayız" dedi. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Bedia Güleş de tapu sicil işlemleri için tapu müdürlüklerine, harç ve döner sermaye işlem bedeli ödendiğini, taşınmaz satışını noterde gerçekleştirmek isteyenlerin bu bedele ek olarak noter ücreti de ödemesi gerektiğini söyledi.
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