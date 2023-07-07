Noterlerde gayrimenkul satışları başladı! Uzmanlar uyardı: Sahte dekontla dolandırılmayın



VATANDAŞ NE YAPACAK?

Vatandaşların e-devlet sistemi üzerinden Türkiye Noterler Birliği'ne giriş yapmaları ve işlem yapmak istediği taşınmazı seçmeleri gerek. Başvuru esnasında, Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi'ne tarafların bilgileri, taşınmazın emlak rayiç değeri ile taraflar arasında belirlenen satış bedeli gibi bilgiler işlenecek ve belgeler yüklenecek. Bu evrakların asılları tapuda olduğu gibi satışa gidildiğinde notere teslim edilecek.