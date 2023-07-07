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Bloomberg'in masa başı operasyonunu Hazine ve Maliye Bakanlığı çürüttü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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Bloomberg’in masa başı operasyonunu Hazine ve Maliye Bakanlığı çürüttü

Son dakika haberine göre ekonomi üzerinden algı operasyonlarına devam eden ABD merkezli Bloomberg'in operasyonunu Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklama ile çürüttü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Maliye Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzasıyla dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi üzerinden algı operasyonlarına devam eden ABD merkezli Bloomberg'in operasyonunu Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklama ile çürüttü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Maliye Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzasıyla dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir." ifadeleri kullanıldı.

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama
Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzası ile dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir.

Aksine; Kur Korumalı Mevduata ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çevçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." açıklaması yapmıştı.

Ancak, ilgili muhabire haberin yazım sürecinde bilgilerin doğru olmadığını bildirmemize rağmen "Bakanlık yorum yapmadı." ifadeleri ile gerçek dışı, yalan haberini ısrarla yayımladığı görülmüştür.

Bu çerçevede; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bizzat duymadığınız yönlendirmeli, dedikodu tarzı, masa başı kurgulanan, art niyetli haberlere lütfen itibar etmeyiniz.

İŞTE ABD MERKEZLİ TETİKÇİNİN O HABERİ
ABD merkezli Bloomberg, söz konusu haberde Bakan Şimşek'in Kur Korumalı Mevduat sistemini eleştirdiği iddia edildi. Şimşek'in perşembe günü yabancı yatırımcılarla yapılan bir toplantıda bu konuyu eleştirdiği iddia edilirken, program hakkında "kötü bir fikir" ifadesini kullandığı alanı ortaya atıldı.

Söz konusu iddia ile ilgili Bakan Mehmet Şimşek'in yorum yapmaktan kaçındığı ifadeleri yer alırken, yeterli kaynak bulunması durumunda programın sona erdirileceği iddia edildi.

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