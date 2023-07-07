Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücretleri arttı mı, değişti mi?
"Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre, noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücretleri arttı mı, değişti mi?
"Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücretleri arttı mı, değişti mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış sağlanacağı açıklandı. Peki, Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücretleri arttı mı, değişti mi?
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.
Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.
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- Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücretleri arttı mı, değişti mi?
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