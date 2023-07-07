"Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücretleri arttı mı, değişti mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış sağlanacağı açıklandı. Peki, Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücretleri arttı mı, değişti mi?