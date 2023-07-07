EHLİYET HARÇ ÜCRETİ 2023: Ehliyet harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ehliyet, sürücü belgesi çıkarma ücreti arttı mı, kaç para?
"Ehliyet harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ehliyet kurs ve harç ücretleri ile ilgili yılbaşı itibariyle yeni ücretler vatandaşlar paylaşılmıştı. Konu hakkında yeni düzenleme olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Ehliyet harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ehliyet, sürücü belgesi çıkarma ücreti arttı mı, kaç para?
"Ehliyet harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ehliyet, sürücü belgesi çıkarma ücreti arttı mı, kaç para?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Harç bedelleri hakkında son dakika karar duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış sağlanacağı açıklandı. Peki, ehliyet harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ehliyet, sürücü belgesi çıkarma ücreti arttı mı, kaç para?
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.
Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.
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