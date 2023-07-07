EHLİYET HARÇ ÜCRETİ 2023: Ehliyet harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ehliyet, sürücü belgesi çıkarma ücreti arttı mı, kaç para?

"Ehliyet harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ehliyet, sürücü belgesi çıkarma ücreti arttı mı, kaç para?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Harç bedelleri hakkında son dakika karar duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış sağlanacağı açıklandı. Peki, ehliyet harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ehliyet, sürücü belgesi çıkarma ücreti arttı mı, kaç para?