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15 Temmuz'da üç büyük şehirde metro seferleri ücretsiz olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.07.2023
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15 Temmuz’da üç büyük şehirde metro seferleri ücretsiz olacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle üç büyük şehirde metro seferleri ücretsiz olacak. Uygulamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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