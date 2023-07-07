ENGELLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Zamlı engelli maaşı kaç TL oldu? Yüzde 40 engelli maaşı ne kadar?

TEMMUZ ZAMMI İLE ENGELLİ MAAŞLARI KAÇ TL OLDU?

Asgari ücrete yapılan zam sonrası gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Haziran 2023 enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı zam oranı da büyük oranda netleşti.



Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 594 liradan bin 874 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya yükselecek.

Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanacak.