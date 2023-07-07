ENGELLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Zamlı engelli maaşı kaç TL oldu? Yüzde 40 engelli maaşı ne kadar?
"Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2023 Temmuz ayı memur ve emekli zamlarının açıklanmasıyla birlikte yeni engelli maaşları da güncelleniyor. Peki, 2023 engeli aylığı ne kadar oldu? Temmuz %40 ve üstü engelli aylığı ne kadar? İşte detaylar...
"Engelli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 Temmuz ayı memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla birlikte yeni engelli aylığı maaşları da bu açıdan belli oluyor. Peki, 2023 engeli aylığı ne kadar oldu? Temmuz %40 ve üstü engelli aylığı ne kadar? İşte haberin ayrıntıları...
TEMMUZ ZAMMI İLE ENGELLİ MAAŞLARI KAÇ TL OLDU?
Asgari ücrete yapılan zam sonrası gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Haziran 2023 enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı zam oranı da büyük oranda netleşti.
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 594 liradan bin 874 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya yükselecek.
Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanacak.
ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?
Engelli aylığı hali hazırda 40-69 oranında engelliler için 1.738 TL, Yüzde 70 ve üzeri olanlar için 2 bin 609 TL olarak ödeniyor.
ENGELLİ MAAŞI ŞARTLARI NELER?
Engelli maaşını alabilmek için bazı kriterleri ve şartları karşılamak gerekir.
Kişi engelli maaşı almak istiyorsa en az %40 engel oranına sahip olması ve maddi anlamda yetersiz olması durumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilir.
Akli dengesi sağlıklı ve yerinde olan kişiler bu başvuruyu kendileri yapmalıdır. Eğer kişi başvuru yapamayacak derecede engele sahip ise onun adına vasisi başvurabilir. Aynı zaman 18 yaşından küçükler içinde vasisi ile başvuru yapılabilir. Engelli maaşı şartları:
Öncelikle kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
En az %40 engel oranına sahip olunması gerekmektedir.
Sigortalı ya da SGK gelirli çalışmıyor olması gerekmektedir.
Birim başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Yani 1833,00 TL'den az olması gerekmektedir.
Engelli raporu güncel olmalıdır.
Engelli raporu olmak isteyenlerin 65 yaşından küçük olması gerekir.
Engelli kişinin nafakaya bağlanmamış olması gerekmektedir.
Yaşamını devam ettirebilecek temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak durumda olanlar engelli maaşı alabilirler.
Engelli maaşı alabilmek için belirtilen şartlar oldukça önemlidir. Engelli maaşı almak isteyen kişilerin bu şartları incelerek hangi durumlarda maaşa bağlanabildiklerine dair bilgi sahibi olabilirler.
ENGELLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Doğum tarihinin sonu 0 ve 5 arasındakilere ayın 5'inci günü
Doğum tarihinin sonu 1 ve 6 arasındakilere ayın 6'ıncı günü
Doğum tarihinin sonu 2 ve 7 arasındakilere ayın 7'inci günü
Doğum tarihinin sonu 3 ve 8 arasındakilere ayın 8'inci günü
Doğum tarihinin sonu 4 ve 9 arasındakilere ayın 9'uncu günü maaş yatmaktadır.
Engelli maaşı sorgulama işlemi için en bilineni ve etkili olarak e-Devlet olarak karşımıza çıkar.
Engelli maaş sorgulama sadece e-Devlet üzerinden yapılmamaktadır. Dileyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Sosyal Yardım hattını arayarak istedikleri bilgilere ulaşabilirler.
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