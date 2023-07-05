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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? SSK - Bağkur - Emekli Sandığı - EYT maaş hesaplama ekranı! Yeni maaşını öğren...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? SSK - Bağkur - Emekli Sandığı - EYT maaş hesaplama ekranı! Yeni maaşını öğren...

"En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranları ile maaşlara yapılacak yeni zam oranı belli olacak. Bu süreçte en düşük emekli maaşının 7.500 TL'den ne kadara çıkacağı merak ediliyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? SSK - Bağkur - Emekli Sandığı - EYT maaş hesaplama ekranı...

"En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? SSK - Bağkur - Emekli Sandığı - EYT maaş hesaplama nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları ile maaşlara yapılacak zam oranı netleşmiş olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? SSK - Bağkur - Emekli Sandığı - EYT maaş hesaplama ekranı! Yeni maaşını öğren...

REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI BUGÜN BELLİ OLUYOR

6 aylık enflasyon oranı 5 Temmuz günü saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK= Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netleşecek. TÜİK 3 Temmuz 2023'te yayımlanacağı duyurulan Haziran ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Temmuz'da yayımlayacağını daha önce duyurmuştu.

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk haftasında paylaşıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu noktada milyonlarca memur ve emeklinin gözü 5 Temmuz'a çevrilmiş durumda. Önümüzdeki hafta enflasyon farkı ve refah payı belli olacak. SSK ve Bağ-kur emekli maaşları yılın ilk yarısına ait Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon oranına ek olarak refah payı ile artış yaşayacak.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?

AA Finans'ın enflasyon beklenti anketi Haziran ayı enflasyon rakamlarının yüzde 3,91, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ise yüzde 2,81 olacağına işaret etti. Bu iki veri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon için beklenti yüzde 18-20 arasında gerçekleşecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak-Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Milli gelir artışlarının tabana yayılma politikası çervesinde bu rakamların üzerine ilave refah payı verilebiliyor.

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