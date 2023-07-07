Yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak 2023? Başvurular...

"Yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Ocak ayında memur maaş katsayısının belirlenmesiyle birlikte bedelli askerlik ücretleri de artmıştı. Peki, Yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak 2023?