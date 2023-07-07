"Aile Destek Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar oldu, zam geldi mi, kaç TL?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerine yapılan aile destek ödemeleri uzatılacak. Önceden planlanan 12 aylık ödeme dönemi sonrasında ödemelerin sona ereceği düşünülüyordu, ancak Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla sürecin uzatılacağı belirtildi. Peki, Aile Destek Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar oldu, zam geldi mi, kaç TL? İllerin listesi...