Aile Destek Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar oldu, zam geldi mi, kaç TL? İllerin listesi...
"Aile Destek Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile destek ödemeleri, ailelerin sosyal ve ekonomik durumlarına destek olmayı amaçlıyor. Ödemeler, hanedeki kişi sayısı ve gelir durumuna göre farklılık göstermektedir. Bu çerçevede, ödemeler 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor. Peki, Aile Destek Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar oldu, zam geldi mi, kaç TL? İllerin listesi...
"Aile Destek Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar oldu, zam geldi mi, kaç TL?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerine yapılan aile destek ödemeleri uzatılacak. Önceden planlanan 12 aylık ödeme dönemi sonrasında ödemelerin sona ereceği düşünülüyordu, ancak Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla sürecin uzatılacağı belirtildi. Peki, Aile Destek Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar oldu, zam geldi mi, kaç TL? İllerin listesi...
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY MI?
Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.
12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre sağlanan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair açıklama son dakika Başkan Erdoğan'dan geldi.
Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre program bu sene de devam edecek.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;
1-2 çocuklu hanelere- 350 TL
3 çocuklu hanelere- 450 TL
4 çocuklu hanelere- 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL
350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.
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