06 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı yüzde kaç oldu?

Emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı yüzde kaç oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2023
ABONE OL
Emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı yüzde kaç oldu?

Emekli maaş zammı son günlerin en sık aratılanları arasında yerini alıyor. Emekli maaşı zammı 6 aylık enflasyon oranı yüzde 19,77 olarak kayıtlara geçti. Peki, emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı yüzde kaç oldu? İşte detaylar!

"Emekli maaş zammı ne kadar oldu" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı ve memurlar ile emeklilerin Temmuz zamları şekillenmeye başladı.

EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMA TALİMATI

Başkan Erdoğan emekli maaşları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Memur maaş düzenlemesini Meclisimizin takdirine sunduk. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde ilave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapıyoruz. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını dilyiorum .Emekliklerin beklentilerini de gözardı etmiyoruz.

Kamuoyunda EYT olarak bilinen EYT'liler meselesini çözüme kavuşturduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını artırma mücadelemizi hız kesmeden devam edeceğiz.''

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,77

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,77

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,55

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,55

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA