Emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı yüzde kaç oldu?

EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMA TALİMATI

Başkan Erdoğan emekli maaşları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Memur maaş düzenlemesini Meclisimizin takdirine sunduk. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde ilave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapıyoruz. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını dilyiorum .Emekliklerin beklentilerini de gözardı etmiyoruz.

Kamuoyunda EYT olarak bilinen EYT'liler meselesini çözüme kavuşturduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını artırma mücadelemizi hız kesmeden devam edeceğiz.''