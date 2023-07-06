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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile kritik görüşme

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile kritik görüşme

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’e teşekkür etti.

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