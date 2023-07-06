Borsa İstanbul’da kapanış rekoru! En yüksek kapanışı gerçekleştirdi...

EN ÇOK KAZANDIRAN...

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1,77 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,99 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.