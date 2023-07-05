"Profesör, doçent maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük, en yüksek emekli profesör, doçent, aile hekimi maaşı ne kadar oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Profesör, doçent maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük, en yüksek emekli profesör, doçent, aile hekimi maaşı...