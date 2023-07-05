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Profesör, doçent maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük, en yüksek emekli profesör, doçent, aile hekimi maaşı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2023
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Profesör, doçent maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük, en yüksek emekli profesör, doçent, aile hekimi maaşı...

"Profesör, doçent maaşları ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranları bugün açıklanacak. Açıklamanın ardından birçok kalemde maaşlara yapılacak zam oranı netleşmiş olacak. Peki, Profesör, doçent maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük, en yüksek emekli profesör, doçent, aile hekimi maaşı...

"Profesör, doçent maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük, en yüksek emekli profesör, doçent, aile hekimi maaşı ne kadar oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Profesör, doçent maaşları ne kadar, kaç TL oldu? En düşük, en yüksek emekli profesör, doçent, aile hekimi maaşı...

OCAK ZAMMINA GÖRE MEMUR MAAŞLARI MEVCUT (TL) % 25 ZAMLI (TL)

Genel müdür 1/4 29.809,00 37.261,25

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 15.848,00 19.810,00

Memur (Üniv. mez.) 9/1 9.707,00 12.133,75

Öğretmen 1/4 12.276,00 15.345,00

Kaymakam 1. sınıf 1/4 27.574,00 34.467,50

Başkomiser 3/1 15.810,00 19.762,50

Polis memuru 8/1 13.747,00 17.183,75

Uzman doktor 1/4 18.853,00 23.566,25

Hemşire (Üniv. mez.) 5/1 11.828,00 14.785,00

Mühendis 1/4 16.205,00 20.256,25

Teknisyen (Lise mez.) 11/1 10.100,00 12.625,00

Profesör 1/4 25.984,00 32.480,00

Araştırma görevlisi 7/1 15.311,00 19.138,75

Vaiz 1/4 12.752,00 15.940,00

PROFESÖR, DOÇENT MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Yeni maaşlar 5 Temmuz'da TÜİK tarafındna gelecek açıklamanın ardından belli olacak.

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