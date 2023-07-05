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TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI SON DAKİKA | Temmuz ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE açıklandı mı? Kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI SON DAKİKA | Temmuz ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE açıklandı mı? Kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

"Temmuz ayı kira zammı belli oldu mu?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Temmuz ayı kira zammı ile ilgili detaylar yeni haftanın başlamasıyla artışa geçti. TEFE-TÜFE kira artış oranı için gözler TÜİK’e çevrildi. En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartacak kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kira artış oranı da belli olacak. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE açıklandı mı? İşte, Temmuz ayı kira zammı hesaplama ekranı!

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023! "Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklmanması sonrası kira artış oranı da belli olacak. İşte, detaylar...

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Kira sözleşmesi yenileyecekler tarafından Haziran ayı enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Temmuz ayının 5'inde TÜİK tarafından belirlenen haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kira hesaplamalarına çevrilecek.

Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için olacak veri olacak. Böylece emekli maaşına yapılacak zam oranları da belli olacak.

TÜİK tarafından açıklanan iki aylık ortalamalara göre Mayıs ayı kira artış oranı %63,72 olarak belirlendi.

TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI 2023 AÇIKLANDI MI?

Temmuz 2023 kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla belirleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Kira artış oranı da o zaman belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, 5 Temmuz Çarşamba günü haziran ayı ile birlikte son 6 ayın enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Ev sahipleri ve kiracılar için geçtiğimiz yıl alınan kira artış sınırı da uzatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kira artışının 2024'e kadar devam edeceğini vurguladı.

KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kira artışı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır.

Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

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