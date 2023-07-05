TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI SON DAKİKA | Temmuz ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE açıklandı mı? Kira artış sınırı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Kira sözleşmesi yenileyecekler tarafından Haziran ayı enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Temmuz ayının 5'inde TÜİK tarafından belirlenen haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kira hesaplamalarına çevrilecek.

Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için olacak veri olacak. Böylece emekli maaşına yapılacak zam oranları da belli olacak.

TÜİK tarafından açıklanan iki aylık ortalamalara göre Mayıs ayı kira artış oranı %63,72 olarak belirlendi.