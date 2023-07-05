Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 14 günlük fark ödemesi...
"Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri heyecanla zam haberini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan altı aylık enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca emeklinin maaşları netleşecek. Emekliler zamlı maaşlarını ve fark ödemelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 14 günlük fark ödemesi...
"Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda hesaplamalar ve maaş farkı ödemesi de merak ediliyor. Emeklilerin maaşlarındaki artış 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Peki, Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 14 günlük fark ödemesi...
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak. Memur maaş katsayısındaki artış pek çok kesimi etkileyecek.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.
SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesaplarında görecek.
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