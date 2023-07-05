"Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda hesaplamalar ve maaş farkı ödemesi de merak ediliyor. Emeklilerin maaşlarındaki artış 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Peki, Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 14 günlük fark ödemesi...