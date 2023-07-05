2023 Temmuz zammı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? Yeni Kaymakam maaşı kaç para oldu?
EKONOMİ ahaber.com.tr
"2023 Temmuz zammı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kaymakam maaşları, meslekte geçirilen yıl ve kıdeme göre değişiklik göstermektedir. Yeni başlayanlar en düşük maaşı alırken kıdem ve dereceye göre maaşlar artıyor. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bu hafta belli olacak. Peki, 2023 Temmuz zammı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? Yeni Kaymakam maaşı kaç para oldu?
"2023 Temmuz zammı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? Yeni Kaymakam maaşı kaç para oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak zammı ile birlikte en düşük 1. Sınıf (4/1) kaymakam maaşı 22 bin 036 TL'ye yükselmişti. 2023 yılı yarısından itibaren geçerli olan asgari ücret 11 bin 402 TLolarak açıklanmıştı. Peki, 2023 Temmuz zammı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? Yeni Kaymakam maaşı kaç para oldu?
2023 EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK KAYMAKAM MAAŞLARI KAÇ TL?
2023 Ocak ayı memur zammı ile en düşük kaymakam maaşı 17 bin 629 TL'den 22 bin 036 TL'ye yükseltilmişti.
TEMMUZ ZAMMI SONRASI KAYMAKAM NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
En düşük kaymakam maaşı, Temmuz memur maaş zammının açıklanmasının şekillenecek.
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