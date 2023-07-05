"2023 Temmuz zammı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? Yeni Kaymakam maaşı kaç para oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak zammı ile birlikte en düşük 1. Sınıf (4/1) kaymakam maaşı 22 bin 036 TL'ye yükselmişti. 2023 yılı yarısından itibaren geçerli olan asgari ücret 11 bin 402 TLolarak açıklanmıştı. Peki, 2023 Temmuz zammı ile kaymakam maaşları ne kadar olacak? Yeni Kaymakam maaşı kaç para oldu?