15 milyar dolarlık kilit açıldı! İş dünyasında Mısır heyecanı





HEYETLER GİTMEYE BAŞLAMIŞTI

Geçen hafta geniş bir heyet ile Mısır'a gittiklerini belirten ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, burada dün resmi ataması yapılan Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şenle Mısırda bir araya geldiklerini ifade etti. Turhan, 2022 yılında 4 milyar doların üstünde bir ihracat gerçekleştirdiklerini, 2023 yılının tüm olumsuzluklarına rağmen 5 milyar dolar hedef koyduklarını belirtti. Turhan, "Mısır bizim için çok önemli bir bölge. Yalnızca armatür sektörünün 4 milyar dolarlık ihracat yapabileceği bir pazar var burada. O yüzden Mısır, potansiyeli çok yüksek olan bir ülke" değerlendirmesinde bulundu.