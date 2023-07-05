2023 başkomiser maaşları 2023 Temmuz zammı ne kadar oldu? Yeni başkomiser maaşı kaç lira oldu?
"2023 başkomiser maaşları 2023 Temmuz zammı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından yapılacak maaş zammı sonrasında mesleklere göre yeni maaşlarda belli olacak. Başkomiser maaşlarının yeni tutarları merak ediliyor. Peki, 2023 başkomiser maaşları 2023 Temmuz zammı ne kadar oldu? Yeni başkomiser maaşı kaç lira oldu?
"2023 başkomiser maaşları 2023 Temmuz zammı ne kadar oldu? Yeni başkomiser maaşı kaç lira oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı ve zam oranı netleşti. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Peki, 2023 başkomiser maaşları 2023 Temmuz zammı ne kadar oldu? Yeni başkomiser maaşı kaç lira oldu?
POLİS MAAŞLARI TEMMUZ 2023'TE NE KADAR OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını ifade etmişti. Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir.
2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memuru maaşı 13,747 TL olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük polis memuru 18,235 TL oldu.
Polis, komiser ve başkomiser maaşları henüz güncellenmedi. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından ara zamlı memur maaşları güncellenecek. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.
En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.
Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması halinde maaşlar şu şekilde olacak:
Polis memuru mevcut Ocak zammı ile beraber 18 bin 235 TL maaş alıyor. Temmuz zam oranı
%30 olması durumunda yeni maaşı 23 bin 706 TL olacak,
%40 zam olması durumunda yeni maaşı 25 bin 529 TL olacak.
%45 zam olması durumunda yeni maaşı 26 bin 441 TL olacak.
%50 zam olması durumunda yeni maaşı 27 bin 353 TL olacak.
%30 olması durumunda yeni maaşı 27 bin 135 TL olacak,
%40 zam olması durumunda yeni maaşı 29 bin 222 TL olacak.
%45 zam olması durumunda yeni maaşı 30 bin 266 TL olacak.
%50 zam olması durumunda yeni maaşı 31 bin 130 TL olacak.
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