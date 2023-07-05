"2023 başkomiser maaşları 2023 Temmuz zammı ne kadar oldu? Yeni başkomiser maaşı kaç lira oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı ve zam oranı netleşti. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Peki, 2023 başkomiser maaşları 2023 Temmuz zammı ne kadar oldu? Yeni başkomiser maaşı kaç lira oldu?