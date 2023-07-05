Emekli ve memur maaş zammı hesaplama: Emekli - Memur maaş hesaplama nereden, nasıl yapılır? 5 Temmuz 2023 memur enflasyon farkı...
"Emekli - Memur maaş hesaplama nereden, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı belli olacak. Peki, Emekli - Memur maaş hesaplama nereden, nasıl yapılır? 5 Temmuz 2023 memur enflasyon farkı...
"Emekli - Memur maaş hesaplama nereden, nasıl yapılır?" 5 Temmuz 2023 memur enflasyon farkı hesaplama ekranı için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Temmuz zammı sonrasında emekli ve memur maaş zammı için detaylar merak ediliyor. Peki, emekli - Memur maaş hesaplama nereden, nasıl yapılır? 5 Temmuz 2023 memur enflasyon farkı...
ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?
a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,
b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceğini belirterek, "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.
BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılacak düzenleme hakkında şu sözlere yer verdi:
"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Hedefimiz tüm paydaşları memnun edecek sonuca ulaşmak. Düzenleme temmuzda Meclis'ten geçecek, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak."
MEMUR EMEKLİ ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak üzere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.
6 AYLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ
Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20 bandında olması bekleniyor.
Temmuz döneminde bu zamların dışında emekli ve memur maaşlarına refah payı (ek zam) eklenecek.
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