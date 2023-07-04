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Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler? Torba yasa 2023 ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2023
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Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler? Torba yasa 2023 ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?

"Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Torba yasa için gözler bugün açılacak Meclis'e çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasanın tarihiyle ilgili "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamalarında bulunmuştu. Peki, Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler? Torba yasa 2023 ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?

"Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler? Torba yasa 2023 ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Torba yasa için gözler bugün açılacak Meclis'e çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasanın tarihiyle ilgili "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamalarında bulunmuştu. Peki, Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler? Torba yasa 2023 ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?

TASLAK TAMAMLANMIŞ DURUMDA

Bayram boyunca çalıştı ekonomi kurmayları. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda bu çalışma yürütüldü.

Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinin taslağı bir anlamda tamamlanmış durumda.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULDU

Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın onay vermesinden sonra da Meclis'te hızla gündeme gelecek komisyon sonrasında Meclis Genel Kurulu aşaması olacak bu torba kanun için.

2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasanın Meclis'e geleceği tarihe ilişkin olarak "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamalarında bulundu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

7 BİN 500 TL ÜZERİNDE MAAŞ ALAN EMEKLİLERE ARTIŞ

7 bin 500 lira nın üzerinde aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilierinin maaşında kademeli artış yapılacak.

7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar 1. kademe, 10 bin ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar 2. kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre aylıklarda seyyanen artış yapılacak.

EMEKLİLERE VE MEMURLARA REFAH PAYI DÜZENLEMESİ

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre 6 aylık enflasyon oranını yüzde 20 oranında gerçekleşmesi bekleniyor.

Temmuz emekli ve memur zamlarına refah payı da eklenecek.

500 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Geçtiğimiz 6 ayda 400 Türk Lirası olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 Türk Lirası olarak uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

90 BİN TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını açıklamıştı. 90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

STAJ MAĞDURLARI İÇİN EYT'DE YENİ DÜZENLEME TALEBİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden staj mağdurlarının da yararlanmasının sağlanmasını talep etti.

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