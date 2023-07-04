Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler? Torba yasa 2023 ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?

7 BİN 500 TL ÜZERİNDE MAAŞ ALAN EMEKLİLERE ARTIŞ

7 bin 500 lira nın üzerinde aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilierinin maaşında kademeli artış yapılacak.

7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar 1. kademe, 10 bin ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar 2. kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre aylıklarda seyyanen artış yapılacak.