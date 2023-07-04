Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler? Torba yasa 2023 ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?
"Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Torba yasa için gözler bugün açılacak Meclis'e çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasanın tarihiyle ilgili "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamalarında bulunmuştu. Peki, Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler? Torba yasa 2023 ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?
"Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler? Torba yasa 2023 ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Torba yasa için gözler bugün açılacak Meclis'e çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasanın tarihiyle ilgili "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamalarında bulunmuştu. Peki, Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler? Torba yasa 2023 ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?
TASLAK TAMAMLANMIŞ DURUMDA
Bayram boyunca çalıştı ekonomi kurmayları. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda bu çalışma yürütüldü.
Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinin taslağı bir anlamda tamamlanmış durumda.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULDU
Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın onay vermesinden sonra da Meclis'te hızla gündeme gelecek komisyon sonrasında Meclis Genel Kurulu aşaması olacak bu torba kanun için.
2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasanın Meclis'e geleceği tarihe ilişkin olarak "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamalarında bulundu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.
7 BİN 500 TL ÜZERİNDE MAAŞ ALAN EMEKLİLERE ARTIŞ
7 bin 500 lira nın üzerinde aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilierinin maaşında kademeli artış yapılacak.
7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar 1. kademe, 10 bin ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar 2. kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre aylıklarda seyyanen artış yapılacak.
EMEKLİLERE VE MEMURLARA REFAH PAYI DÜZENLEMESİ
Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre 6 aylık enflasyon oranını yüzde 20 oranında gerçekleşmesi bekleniyor.
Temmuz emekli ve memur zamlarına refah payı da eklenecek.
500 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Geçtiğimiz 6 ayda 400 Türk Lirası olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 Türk Lirası olarak uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
90 BİN TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını açıklamıştı. 90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.
90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor.
STAJ MAĞDURLARI İÇİN EYT'DE YENİ DÜZENLEME TALEBİ
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden staj mağdurlarının da yararlanmasının sağlanmasını talep etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler? Torba yasa 2023 ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?
- 2000 - 2014 arasına erken emeklilik müjdesi! EYT şart olmadan emekli olun! 1800 prim günü eksi + 5 yıl yaş indirimi olacak! Staj ve çıraklık, 5000 gün...
- Aile Destek ödemeleri başvuruları uzatıldı mı, devam ediyor mu 2023? Aile Destek ödemeleri yeni başvurular ne zaman başlayacak?
- Memur 2023 zam tablosu ortaya çıktı! Yeni rakamlar belli oldu, memura 24.000 TL maaş! Mesleklere göre yeni maaşlar...
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç çıktı?
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Açıklama geldi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, kira...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YKS hangi gün açıklanacak 2023?
- Herkes uyurken köpek kapısından girdi! Ayağıyla ağzına basıp etkisiz hale getirdi
- Aile Destek ödemeleri başvuruları başladı mı, devam ediyor mu? Türkiye Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı?
- Kira düzenlemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 3 Temmuz Kabine maddeleri...
- Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı 2023! Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?