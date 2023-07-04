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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 177 metreyi geçti

Son dakika: Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 177 metreyi geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.07.2023
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Son dakika: Yusufeli Barajı ve HES’te su yüksekliği 177 metreyi geçti

Son dakika haberleri... Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 177,39 metre oldu.

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