Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı 2023!
"Dul ve yetim maaşları ne kadar olacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni asgari ücretin 11 bin 402 TL'ye yükselmesiyle birlikte sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. Şimdi ise gözler, emekli ve memur maaş zammına çevrildi. 2023 Temmuz zammı sonrası sosyal yardımlar yeniden hesaplanacak. Peki, dul ve yetim maaşları kaç TL olacak? İşte, detaylar...
"Dul ve yetim maaşları Temmuz'da ne kadar artacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni asgari ücretin 11 bin 402 TL'ye yükselmesiyle birlikte sosyal yardım ödemeleri de değişti. Bu noktada vatandaşlar, dul ve yetim maaşının kaç TL'ye yükseldiğini sorgulamalaya başladı. İşte, dul ve yetim maaşı temmuz zammı 2023!
DUL VE YETİM MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
2023 Temmuz ayında emekli maaşlarının yanı sıra dul ve yetim aylıklarına da emekli maaş zammı oranında zam yapılması bekleniyordu. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yanı sıra dul ve yetim aylıklarında da zam yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz...
EN DÜŞÜK DUL VE YETİM AYLIĞI KAÇ TL?
2023 yılında %75 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 4 bin 125 TL'ye yükseldi. 1.375 TL olan %25 oranında ölüm aylığı alan çocuk ise 1.875 TL alıyor. Emekli maaşının 5.500 TL'ye yükselmesiyle dul maaşı da 4.125 TL'ye çıkmıştı. Yetim maaşı ise 2.750 TL olmuştu. En düşük emekli aylığının 7.500 TL'ye yükselmesiyle, çalışmayan ve emekli aylığı bulunmayan dul eşin aylığı 5.625 TL, başka hak sahibi olmayan ve tek başına yetim aylığı alanların maaşlarının ise 3.750 TL'ye çıkması bekleniyordu.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NELER?
Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması gerekiyor. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanıyor.
Dul ve yetim aylığı maaşlarını emekli maaşına göre belirleniyor. En düşük sınırdan emekli aylığı alanların dul ve yetim aylığı ödemesi %36.66 oranında arttı.
Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası faydalanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine %50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.
DUL VE YETİM AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
4(a) (SSK) ve 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.
Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesine;
-Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu
-Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda)
eklenir.
DUL VE YETİM AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI 2023
En son emekli maaşlarına %30'luk zam yapılmasıyla dul ve yetim aylıklarına da %30 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli aylığı alt sınırı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükselerek, en düşük sınırdan emekli aylığı alanların maaşları 36,36 oranında arttı. Böylece maaşını alt sınırdan alan sigortalı vatandaşın ailesine ödenen dul ve yetim maaşı da %36,36 oranında artmış oldu.
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