Kira düzenlemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı?
"Kira düzenlemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 temmuz 2024’e kadar kira artış üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak" dedi. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Kira düzenlemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı?
"Kira düzenlemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz 2023 kira artış oranı da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Kira artış sınırı uzatıldı mı? sorusu da bu bağlamda merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kira artış sınırlamasının uzatılacağını ifade etmişti. Peki, Kira düzenlemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı?
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz 2023 kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla belirleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacağı tahmin ediliyor. Kira artış oranı da o zaman belli olacak.
KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılacağını açıkladı ve şunları söyledi;
"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."
Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL
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