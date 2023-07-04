Ticaret Bakanlığı duyurdu: Gümrük kapılarından 1 milyonu aşkın yolcu geçti

Habur Sınır Kapısı'nda 55 bin 358 yolcu ve 8 bin 179 yolcu aracı, Sarp Sınır Kapısı'nda 153 bin 677 yolcu ve 8 bin 351 yolcu aracı, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'nde 27 bin 995 yolcu ve 1 bin 709 yolcu aracı, Dilucu Gümrük Müdürlüğü'nde ise 31 bin 851 yolcu ve 4 bin 773 yolcu aracı için işlem yapıldı.

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı kara sınır kapılarından 77 bin 515 yolcu ve 7 bin 943 yolcu aracının giriş-çıkış işlemi gerçekleşti.