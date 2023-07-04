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Aile Destek ödemeleri başvuruları uzatıldı mı, devam ediyor mu 2023? Aile Destek ödemeleri yeni başvurular ne zaman başlayacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2023
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Aile Destek ödemeleri başvuruları uzatıldı mı, devam ediyor mu 2023? Aile Destek ödemeleri yeni başvurular ne zaman başlayacak?

"Aile Destek ödemeleri başvuruları uzatıldı mı, devam ediyor mu 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatılacak sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak açıklamaları sonrası yanıt buldu. Peki, Aile Destek ödemeleri başvuruları uzatıldı mı, devam ediyor mu 2023? Aile Destek ödemeleri yeni başvurular ne zaman başlayacak?

"Aile Destek ödemeleri başvuruları uzatıldı mı, devam ediyor mu 2023? Aile Destek ödemeleri yeni başvurular ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından kamoyuna konuşan Başkan Erdoğan ''Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık.'' dedi. Peki, Aile Destek ödemeleri başvuruları uzatıldı mı, devam ediyor mu 2023? Aile Destek ödemeleri yeni başvurular ne zaman başlayacak?

Başkan Erdoğan Aile Destek Programı'nın uzatıldığını duyurdu.

'' Türkiye Aile Destek Programı'nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Bu sene de devam ettirme kararı aldık.''

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada şöyle denilmişti;

"850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir."

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen 'Çocuk Destek Bileşeni' ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir.

Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.

Aile Destek Programına başvuran kişinin:

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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