"Yeni zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? 11.402 TL zamlı asgari ücret Temmuz ayında yatacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı asgari ücret ara zammı yüzde 34 olarak açıklandı. Söz konusu açıklama sonrası gözler Temmuz ayı itibariyle geçirli olacak olan asgari ücret ara zammının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Peki, Yeni zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? 11.402 TL zamlı asgari ücret Temmuz ayında yatacak mı?