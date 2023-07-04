Yeni zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? 11.402 TL zamlı asgari ücret Temmuz ayında yatacak mı?
"Yeni zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 Temmuz ayı asgari ücret ara zammı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafından gerçekleştirilen 3. toplantı sonrası vatandaşlar; "Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Yeni zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? 11.402 TL zamlı asgari ücret Temmuz ayında yatacak mı?
"Yeni zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? 11.402 TL zamlı asgari ücret Temmuz ayında yatacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı asgari ücret ara zammı yüzde 34 olarak açıklandı. Söz konusu açıklama sonrası gözler Temmuz ayı itibariyle geçirli olacak olan asgari ücret ara zammının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Peki, Yeni zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? 11.402 TL zamlı asgari ücret Temmuz ayında yatacak mı?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI MAAŞLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?
Zamlı asgari ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. 1 temmuz sonrasında asgari ücret alanlar yeni asgari ücret tutarından maaş alacaklar. Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ağustos tarihinden itibaren alacaklar.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, mevzuat gereği Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyordu fakat 1 Temmuz 2022'de yayımlanan karara göre; Asgari Ücret Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.
Buna göre, asgari ücret zammı Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girmiş olacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin yüzde 34 zamlanarak net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Asgari ücretin brütü ise 13 bin 414 TL oldu.
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