Aile Destek ödemeleri başvuruları başladı mı, devam ediyor mu? Türkiye Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı?

BAKAN'DAN AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME AÇIKLAMASI'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ve Türkiye Aile Destek Programı'nın bunun bir örneği olduğunu belirtti.

Program kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar lirayı aştı." ifadesini kullandı.

Göktaş, programdan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850-1250 lira arasında destek verdiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ile bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar lira ödeme yaptık." bilgisini verdi.