Aile Destek ödemeleri başvuruları başladı mı, devam ediyor mu? Türkiye Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı?
"Aile Destek ödemeleri başvuruları başladı mı, devam ediyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Aile Destek ödemesinin süresi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Aile Destek ödemeleri başvuruları başladı mı, devam ediyor mu? Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı?
"Aile Destek ödemeleri başvuruları başladı mı, devam ediyor mu? Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Aile Destek ödemeleri için tarihte netleşti. Peki, Aile Destek ödemeleri başvuruları başladı mı, devam ediyor mu? Türkiye Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı?
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY SON MU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan,"Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre sağlanan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
Konu ile ilgili bakanlık tarafından yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;
1-2 çocuklu hanelere- 350 TL
3 çocuklu hanelere- 450 TL
4 çocuklu hanelere- 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL
350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.
BAKAN'DAN AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME AÇIKLAMASI'
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ve Türkiye Aile Destek Programı'nın bunun bir örneği olduğunu belirtti.
Program kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar lirayı aştı." ifadesini kullandı.
Göktaş, programdan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850-1250 lira arasında destek verdiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ile bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar lira ödeme yaptık." bilgisini verdi.
Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteğinin, Türkiye Aile Destek Programı'na dahil edildiğini hatırlatan Göktaş, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında, hanelerimize aylık 350-650 lira tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 110-221 lira arasında ödeme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bugüne kadar Çocuk Desteği kapsamında 6,3 milyon çocuk için hanelere toplam 7,7 milyar lira ilave ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da toplam 5,1 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.
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