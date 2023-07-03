Evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredi şartları neler? Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman?
"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredi şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi olarak açıklanan faizsiz evlilik kredisi için başvuruların başlayacağı tarihler merak ediliyor. Peki, Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredi şartları neler?
"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin ne zaman verileceği, evlenmeyi düşünen çiftler tarafından sorgulanmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi olarak açıklanan faizsiz evlilik kredisi için detaylar merak ediliyor. Peki, Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredi şartları neler?
EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu.
Başkan Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.
EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.
Resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDAKİ BEYANNAME
Evlilik kredisiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.
Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız.
Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir.
Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız." denildi.
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