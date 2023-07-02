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THY'den bayram rekoru: 309 bin yolcuya hizmet verecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2023
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THY’den bayram rekoru: 309 bin yolcuya hizmet verecek

Kurban Bayramı tatilini yurt içinde ve yurt dışında geçiren yolcuların tatilin son gününde dönüşü başladı. Bayram tatilinin son gününde Türk Hava Yolları, 309 bin yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza atacak.

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