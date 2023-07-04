Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç çıktı?
"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında, 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç çıktı?
"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç çıktı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok kalemde maaşları etkileyecek enflasyon oranları için gözler TÜİK tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç çıktı?
HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da saat 10.00'da açıklanacak.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI DA BELLİ OLACAK
Memur ve emeklilerin zam oranı da 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,91 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,25 ve en yüksek yüzde 4,85 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 47,32'den 42,07'ye geriledi.
Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,04 artış göstermişti.
MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI
Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artarken yıllık bazda yüzde 39,59'a geriledi
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 ile son 17 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,76 ile son 24 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayısta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 63,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 95,8 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,04, Yİ-ÜFE yüzde 0,65 artış gösterdi.
TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,81 yükseldi.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,76 oldu.
Böylece yıllık enflasyon, TÜFE'de son 17, Yİ-ÜFE'de ise son 24 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
TÜFE, Aralık 2021'de yüzde 36,08, Yİ-ÜFE de Mayıs 2021'de 38,33 seviyesinde gerçekleşmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç çıktı?
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Açıklama geldi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, kira...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YKS hangi gün açıklanacak 2023?
- Herkes uyurken köpek kapısından girdi! Ayağıyla ağzına basıp etkisiz hale getirdi
- Aile Destek ödemeleri başvuruları başladı mı, devam ediyor mu? Türkiye Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı?
- Kira düzenlemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 3 Temmuz Kabine maddeleri...
- Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı 2023! Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
- ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA EKRANI! LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? e-okul.meb.gov.tr
- Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl alınır? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? 2023 vatandaşlık maaşı miktarı, şartları...
- Torba yasa detayları netleşti! İmzalar an meselesi! Taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası, TYP, belediye şirket işçileri...
- Emeklilik tablosu güncellendi! Liste yeniden değişti! 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! SGK prim - gün - yaş...