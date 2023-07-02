Tarihin en kapsamlı borç yapılandırmasında süreç sona eriyor! SGK, vergi, KYK, trafik cezası olanlar için son fırsat...





3 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR



Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için son döneme girildi.