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Tarihin en kapsamlı borç yapılandırmasında süreç sona eriyor! SGK, vergi, KYK, trafik cezası olanlar için son fırsat...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2023
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Tarihin en kapsamlı borç yapılandırmasında süreç sona eriyor! SGK, vergi, KYK, trafik cezası olanlar için son fırsat...

Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını kapsayan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında süreç sona eriyor. Tapu harcı, ticari kazanç, kira geliri gibi gelirlerin beyan edilmesi için de son süre 3 Temmuz olacak. Borçlara ilişkin peşin ödemelerde faizin yüzde 90’ını tahsil edilmeyecek.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında bugüne kadar 265.4 milyar liralık alacağın yapılandırması gerçekleştirildi. Toplam 4.5 milyon mükellef 265.3 milyar liralık borcunu yapılandırdı.



3 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için son döneme girildi.

Yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmak için tanınan başvuru süresi 31 Mayıs'ta, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran'da sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler birer ay uzatılmıştı. Buna göre, başvuru süresi 3 Temmuz'da (30 Haziran'ın Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle), ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.



4.5 MÜKELLEF BORÇ YAPILANDIRDI
Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine 4 milyon 524 bin 66 mükellef başvurdu ve bu kapsamda 6 milyon 639 bin 482 yapılandırma dosyası oluşturuldu.


Kanun kapsamında bugüne kadar 265 milyar 379 milyon 176 bin liralık alacak yapılandırılırken 20 milyar 725 milyon 946 bin 126 liralık tahsilat gerçekleştirildi.



SÜRE UZATIMI YOK

Başkanlık yetkilileri, kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 3 Temmuz'a kadar başvurması çağrısında bulundu. Kanun gereğince sürenin uzatılması imkanı bulunmuyor. Öte yandan, kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor.


Kanunda taksitle yapılacak ödemeler için geçmiş kanunlardan farklı düzenleme yapılmış ve taksitlerin aylık dönemler halinde ödenmesi esası getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatılırken, taksitle ödemeyi tercih edenlerin temmuz ayında birinci ve ikinci taksitlerini birlikte ödemesi gerekecek.

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