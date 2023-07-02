"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Haziran ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı hangi gün açıklanacak?" sorularının cevpaları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıklanacak olan enflasyon verisi, memur ve emekli maaşı zammı için de belirleyici olacak. Hal böyle olunca gözler TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Haziran ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı hangi gün açıklanacak?