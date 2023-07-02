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Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Haziran ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı hangi gün açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2023
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Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Haziran ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı hangi gün açıklanacak?

"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri birçok kalemde maaşlara etki ediyor. Hal böyle olunca gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Haziran ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı hangi gün açıklanacak?

"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Haziran ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı hangi gün açıklanacak?" sorularının cevpaları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıklanacak olan enflasyon verisi, memur ve emekli maaşı zammı için de belirleyici olacak. Hal böyle olunca gözler TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Haziran ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı hangi gün açıklanacak?

HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da açıklanacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI DA BELLİ OLACAK

Memur ve emeklilerin zam oranı da 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artarken yıllık bazda yüzde 39,59'a geriledi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 ile son 17 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,76 ile son 24 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayısta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 63,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 95,8 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,04, Yİ-ÜFE yüzde 0,65 artış gösterdi.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,81 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,76 oldu.

Böylece yıllık enflasyon, TÜFE'de son 17, Yİ-ÜFE'de ise son 24 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

TÜFE, Aralık 2021'de yüzde 36,08, Yİ-ÜFE de Mayıs 2021'de 38,33 seviyesinde gerçekleşmişti.

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