Rize-Artvin Havalimanı’na uluslararası ilk uçuş Umman’dan! Törenle karşılandılar





RESİM TELAŞI UÇAKTA EĞİME NEDEN OLDU



Rize- Artvin Havalimanı'na ilk uçuşu gerçekleştiren hava yolu şirketi genel müdürü Mohamed Ahmed Abdulla Ahmed, "Rize'nin yeşili ve havası bizim için çok önemli. Aynı zamanda Rize çayı, bizim için çok değerli; bunu da bugün burada görmüş olduk. Biz de Ummanlı misafirler haricinde Rize'deki insanları Umman'a davet ediyoruz. Dönüş uçaklarını kullanarak gelebilirler. Çok uzun zamandır buna hazırlanıyorduk. Ben dahil herkes çok sevindi. İnanılmaz bir havalimanı. Son derece modern ve içerisinde kültür barındırıyor. Herkes resim çekmek istediği için uçakta hafif bir eğim oldu" diye konuştu.