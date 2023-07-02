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Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrenciye ÖTV'siz ve vergisiz telefon satışı başladı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2023
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Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrenciye ÖTV’siz ve vergisiz telefon satışı başladı mı?

"Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencisine ÖTV'siz telefon ve bilgisayar satışıyla ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrenciye ÖTV'siz ve vergisiz telefon satışı başladı mı?

"Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrenciye ÖTV'siz ve vergisiz telefon satışı başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciye vergisiz telefon satışının ne zaman başlayacağı, üniversite öğrencileri tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrenciye ÖTV'siz ve vergisiz telefon satışı başladı mı?

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için tarih araştırmaları başladı. Seçimlerin sona ermesinin ardından birçok öğrenci, vergisiz telefon satışı için gündemi yakından takip ediyor.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

ÖTV'SİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR?

Başkan Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu.

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