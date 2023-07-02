"Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrenciye ÖTV'siz ve vergisiz telefon satışı başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciye vergisiz telefon satışının ne zaman başlayacağı, üniversite öğrencileri tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrenciye ÖTV'siz ve vergisiz telefon satışı başladı mı?