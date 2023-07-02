"Aile Destek ödemeleri bu ay son mu, sona erecek mi? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitiyor mu 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ayın 15'inden sonra düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler haziran ayında son buldu. Peki, Aile Destek ödemeleri bu ay son mu, sona erecek mi? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitiyor mu 2023?