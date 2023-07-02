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Aile Destek ödemeleri bu ay son mu, sona erecek mi? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitiyor mu 2023?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2023
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Aile Destek ödemeleri bu ay son mu, sona erecek mi? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitiyor mu 2023?

"Aile Destek ödemeleri bu ay son mu, sona erecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dar gelirli vatandaşlara aylık olarak ödenen Aile Destek Paketi'nde sona gelindi. Destek ödemelerinde başvuruların devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Aile Destek ödemeleri bu ay son mu, sona erecek mi? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitiyor mu 2023?

"Aile Destek ödemeleri bu ay son mu, sona erecek mi? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitiyor mu 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ayın 15'inden sonra düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler haziran ayında son buldu. Peki, Aile Destek ödemeleri bu ay son mu, sona erecek mi? Aile Destek ödemeleri Temmuz ayında bitiyor mu 2023?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ TEMMUZ AYINDA YATACAK MI?

Aile Destek Ödemeleri haziran ayı itibarıyla son buluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

Aile destek programı, bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile destek programının uzatılacağı yönünde henüz herhangi bir bilgi yer almıyor.

AİLE DESTEK YARDIMI 2023 NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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