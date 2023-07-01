Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.