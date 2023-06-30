"Vergi borç yapılandırma ne zaman bitecek? Vergi borç yapılandırma son gün ne zaman bitiyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitli ödeme imkanı sağlanıyor. Düzenleme kapsamında belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dahil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek. Peki, Vergi borç yapılandırma ne zaman bitecek? Vergi borç yapılandırma son gün ne zaman bitiyor?