Vergi borç yapılandırma ne zaman bitecek? Vergi borç yapılandırma son gün ne zaman bitiyor?
"Vergi borç yapılandırma ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vergi affı borç yapılandırma son başvuru tarihi alınan kararla uzatılmıştı. Düzenleme ile 2 bin liranın altındaki vergi borçları silinirken, 2 bin liranın üzerindeki borçlara ise 12, 18, 24,36 ve 48 ay eşit taksitler halinde ödeme imkanı tanındı. Peki, Vergi borç yapılandırma ne zaman bitecek? Vergi borç yapılandırma son gün ne zaman bitiyor?
"Vergi borç yapılandırma ne zaman bitecek? Vergi borç yapılandırma son gün ne zaman bitiyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitli ödeme imkanı sağlanıyor. Düzenleme kapsamında belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dahil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek. Peki, Vergi borç yapılandırma ne zaman bitecek? Vergi borç yapılandırma son gün ne zaman bitiyor?
2023 BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?
Borç yapılandırma başvuru tarihi daha önce 30 Mayıs olarak belirlenmişti. Ancak 2023 vergi affında son başvuru tarihi uzatılarak 30 Haziran'a ertelendi.
Ancak Kurban Bayramı nedeniyle 30 Haziran resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler 3 Temmuz mesai bitimine kadar başvurularını tamamlayabilecek.
VERGİ AFFI İLK TAKSİT ÖDEME TARİHİ
Başvuru sonrası ilk taksit ödeme tarihi de ertelenerek, 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.
BORÇ YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
Vergi affı kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitle ödenebiliyor. 2 bin liranın üzerindeki borçlara ise 12, 18, 24,36 ve 48 ay eşit taksitler halinde ödeme imkanı tanınıyor.
Peşin ödeme halinde, yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının yüzde 90'ına kadar olan kısmı ise silinebiliyor.
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- Vergi borç yapılandırma ne zaman bitecek? Vergi borç yapılandırma son gün ne zaman bitiyor?
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